Σε σοκ ο Καναδάς για το αιματοκύλισμα σε σχολείο – 17χρονος τρανς ο δράστης της επίθεσης με τους 10 νεκρούς

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στο γυμνάσιο Tumbler Ridge στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά με τους 10 νεκρούς.

Ο δράστης που άνοιξε πυρ στο γυμνάσιο του Καναδά, φέρεται να σκότωσε και δύο άτομα σε διπλανό σπίτι και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε, είναι ο Jesse Strang, τρανς άτομο σύμφωνα με το σάιτ το Juno News.

Ο Russell G. Strang, θείος του Jesse Strang, επιβεβαίωσε ότι ο Jesse είναι τρανς και υπεύθυνος για την ένοπλη επίθεση που άφησε 10 νεκρούς.

Από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ο δράστης ήταν γυναίκα. Στη συνέχεια νέα στοιχεία ανέφεραν ότι επρόκειτο για άνδρα ντυμένο γυναίκα. Ο Jesse Strang ήταν 17 χρονών και παραμένουν άγνωστα τα κίνητρά που τον οδήγησαν να ανοίξει πυρ στο σχολείο.

Ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνι, ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένου ταξιδιού του στην Ευρώπη, μετά το μακελειό στον δυτικό Καναδά με δέκα νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων επτά μέσα σε γυμνάσιο και του φερόμενου ως δράστη.

Η επίθεση ενόπλου, που η αστυνομία θεωρεί πως αυτοκτόνησε, άφησε επίσης πίσω 27 τραυματίες, δυο σοβαρά, στην Τάμπλερ Ριτζ, μικρή πόλη 2.300 κατοίκων στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

Ο κ. Κάρνι επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ευρώπη για να συμμετάσχει ιδίως στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου αναμένονται φέτος κάπου εξήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι περίπου εκατό υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας το σαββατοκύριακο.

Ο πρωθυπουργός των Φιλελευθέρων δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένος» για το «φρικιαστικό» μακελειό στην απομονωμένη περιοχή της καναδικής δύσης.

«Ενώνομαι με τους υπόλοιπους Καναδούς και θρηνώ αυτούς οι ζωές των οποίων άλλαξαν αμετάκλητα σήμερα, και για εκφράσω ευγνωμοσύνη για το θάρρος και τον αλτρουισμό» των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, εξέδωσε ανακοίνωση μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε σχολείο στο Τάμπλερ Ριτζ.

«Οι καρδιές μας είναι στο Τάμπλερ Ριτζ απόψε με τις οικογένειες όσων έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει κάθε δυνατή υποστήριξη για τα μέλη της κοινότητας τις επόμενες ημέρες, καθώς όλοι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την αδιανόητη τραγωδία».

Οι μαζικές σφαγές του είδους είναι σπάνιες στον Καναδά, όμως αυτή είναι η δεύτερη στη Βρετανική Κολομβία μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους: τον Απρίλιο του 2025, ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Βανκούβερ όταν άνδρας έριξε όχημα πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για φιλιππινέζικη πολιτιστική εκδήλωση.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση εκτυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, όταν αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο λύκειο της κοινότητας, η οποία αριθμεί μόλις 2.400 κατοίκους, και εντόπισαν έξι ανθρώπους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα τραύματά του καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης σκότωσε και δύο ακόμη άτομα σε κατοικία της περιοχής, όπου βρέθηκαν οι σοροί τους.

Δύο τραυματίες διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, ενώ περίπου 25 ακόμη άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα σε τοπικό κέντρο υγείας.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων και αρνήθηκαν να διευκρινίσουν πόσοι από τους νεκρούς ήταν παιδιά. «Δεν βρισκόμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να κατανοήσουμε το γιατί ή ποια μπορεί να ήταν τα κίνητρα αυτής της τραγωδίας», δήλωσε ο Κεν Φλόιντ.

«Πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε να προσδιορίσουμε το “γιατί”, αλλά θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν σπάνιο φαινόμενο στον Καναδά, μια χώρα με αυστηρότερη νομοθεσία περί όπλων σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επιθέσεις τέτοιας κλίμακας σε σχολικό περιβάλλον θεωρούνται σχεδόν πρωτοφανείς.