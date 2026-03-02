Σαουδική Αραβία: Το Ιράν χτύπησε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco – Δείτε βίντεο
Τις εγκαταστάσεις της Aramco στο Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν drones από το Ιράν.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το Ιράν έχει χτυπήσει υποδομές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας με τον πόλεμο να κλιμακώνεται επικίνδυνα.
🚨🇸🇦🇮🇷 Saudi Arabia has shut down its massive Ras Tanura oil refinery after an Iranian drone strike.
It's one of the world's largest refineries. pic.twitter.com/EyAhTictL9 https://t.co/RvuT5kXfWk— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 2, 2026
Το Ras Tanura είναι μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο.
BREAKING:
Iran strikes Saudi Aramco’s Ras Tanura facility, which is one of the world’s largest oil export hubs. pic.twitter.com/Mgm2EYCBdA— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) March 2, 2026
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και χαρακτηρίστηκε ως μεμονωμένη, σύμφωνα με τις αναφορές.
🚨Saudi Arabia has shut down its massive Ras Tanura oil refinery after an Iranian drone strike.— Ahmed Bin Rasheed (@Stockmasters99) March 2, 2026
This is one of the biggest oil refineries in the world. 🇸🇦#IranWar #Israel #Aramco #refinary pic.twitter.com/av9tVriPIn