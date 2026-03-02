MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σαουδική Αραβία: Το Ιράν χτύπησε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τις εγκαταστάσεις της Aramco στο Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν drones από το Ιράν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το Ιράν έχει χτυπήσει υποδομές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας με τον πόλεμο να κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Το Ras Tanura είναι μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και χαρακτηρίστηκε ως μεμονωμένη, σύμφωνα με τις αναφορές.

Σαουδική Αραβία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 λεπτά πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη σήμερα με τους επικεφαλής των Πρεσβειών σε Ιράν και Μέση Ανατολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 λεπτά πριν

Δένδιας: Νέα σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποια περιοχή είναι πρώτη στη ζήτηση ακινήτων – Πού αγοράζονται οικόπεδα

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

“Ανακουφισμένος” ο Μερτς για το “πιθανό τέλος” του καθεστώτος στο Ιράν – Τι είπε για τη στάση της Ευρώπης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean για προορισμούς της Μέσης Ανατολής – Δείτε ποιες