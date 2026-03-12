MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Οκτώ γιατροί σκοτώθηκαν σε επίθεση με ουκρανικό drone στο Ντονέτσκ

|
THESTIVAL TEAM

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οκτώ γιατροί σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αυτή την εβδομάδα σε ιατρική εγκατάσταση στην ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα σχετικό σχόλιο από την Ουκρανία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή το περιστατικό αυτό. Το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

“Η εγκατάσταση αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για στρατιωτικούς σκοπούς, και η σκόπιμη καταστροφή της από το καθεστώς του Κιέβου συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της ανθρώπινης ηθικής”, προσθέτει το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κατερίνα Διδασκάλου: “Μου οφείλει ακόμα έναν έρωτα η ζωή”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε αθλητής του μήνα στην Ευρώπη από την Ομοσπονδία στίβου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει την κοινωνία και τους πολίτες όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Βούλα: Μία νεκρή και ένας τραυματίας σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί

ΔΙΕΘΝΗ 40 λεπτά πριν

Ρωσία: Οκτώ γιατροί σκοτώθηκαν σε επίθεση με ουκρανικό drone στο Ντονέτσκ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 δευτερόλεπτα πριν

Καρυστιανού: Επιστρέφω απογοητευμένη από τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την ασφάλεια στα τρένα