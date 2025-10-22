Ρωσία: Μεγάλη πυρηνική άσκηση υπό τον Πούτιν, την ώρα που το ραντεβού με Τραμπ είναι στον “αέρα”

Μια μεγάλη άσκηση με τη χρήση πυρηνικών όπλων, την οποία επέβλεψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε η Ρωσία, μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για την αναβολή της δεύτερης συνάντησης κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ, που προγραμματιζόταν να γίνει στη Βουδαπέστη.

Το Κρεμλίνο δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, ενημερώνει τον Πούτιν για τις ασκήσεις που πραγματοποίησε το τμήμα των Στρατηγικών Αποτρεπτικών Δυνάμεων (SDF) του ρωσικού στρατού. Αυτές περιλάμβαναν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Kremlin:



Under Putin's leadership, a scheduled exercise of strategic nuclear forces was conducted. pic.twitter.com/UDWCXwWBPL October 22, 2025

Βίντεο δημοσίευσε και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο καταγράφει, μεταξύ άλλων, την εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Yars. Επιπλέον, παρουσιάζεται υλικό από το πλήρωμα του πυρηνικού υποβρυχίου Bryansk, καθώς και η εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου Sineva από τη Θάλασσα του Μπάρεντς. Το Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε επίσης υλικό από το πλήρωμα του στρατηγικού βομβαρδιστικού Tu-95MS, που είναι αρμόδιο για τη στρατηγική πυρηνική αποτροπή που εκτόξευσε πυραύλους κρουζ από τον αέρα.

Это чертовски красиво😍😍😍



Минобороны РФ провели тренировку стратегических ядерных сил.



Российские военные в тренировке задействовали подвижный грунтовый комплекс "Ярс" на космодроме Плесецк, подлодку "Брянск" в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95. pic.twitter.com/7cAAm70YCc October 22, 2025

Σε κρίσιμες στιγμές του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πούτιν έχει συχνά υπενθυμίσει τη πυρηνική δύναμη της Ρωσίας ως προειδοποιητικό σήμα προς το Κίεβο και τους συμμάχους του στη Δύση. Το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε, επίσης, ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής αυτό το μήνα.

Οι Στρατηγικές Αποτρεπτικές Δυνάμεις της Ρωσίας

Οι Στρατηγικές Αποτρεπτικές Δυνάμεις (SDF) αποτελούν τμήμα των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και αποσκοπούν στην αποτροπή επιθέσεων κατά της Ρωσίας και των συμμάχων της, καθώς και στην ήττα του επιτιθέμενου μέσω διαφόρων τύπων όπλων, περιλαμβανομένων των πυρηνικών. Οι SDF περιλαμβάνουν τις Στρατηγικές Επιθετικές Δυνάμεις (SAF) και τις Στρατηγικές Αμυντικές Δυνάμεις (SDF).

Η καρδιά των Στρατηγικών Πυρηνικών Δυνάμεων (SNS) αποτελείται από τα συστήματα πυραύλων και αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς και ακριβείας, γνωστά ως πυρηνική τριάδα.

«Μπρος-πίσω» για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Στο μεταξύ, παρά τη διαρροή της Ουάσινγκτον πως ο Τραμπ δεν έχει πλέον πρόθεση να συναντηθεί με τον Πούτιν, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ημερομηνίες για συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο προέδρων δεν έχουν ακόμα οριστεί και πρόσθεσε ότι ούτε ο Πούτιν ούτε ο Τραμπ θέλουν να χάσουν χρόνο.

«Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, μένει να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία -αυτό παίρνει χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ είπε: «Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, εικασίες και φήμες γύρω από τη συνάντηση κορυφής που είναι κατά βάση ψευδείς.