MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

|
THESTIVAL TEAM

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον της Μόσχας για τρίτη διαδοχική νύχτα, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σε διάστημα τριών ωρών το βράδυ της Τρίτης 57 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στα περίχωρα της Μόσχας και οκτώ σε γειτονικές περιφέρειες.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν εδώ και μήνες επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον της Μόσχας και άλλων ρωσικών περιφερειών, υπογραμμίζοντας ότι βάζουν στο στόχαστρο στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) ενημέρωσε πως ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία των αεροδρομίων Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι για λόγους ασφαλείας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι διασώστες έσπευσαν σε τοποθεσία όπου έπεσαν συντρίμμια ουκρανικού drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές καταστροφές.

Οι ρωσικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τον ακριβή αντίκτυπο ουκρανικών πληγμάτων στη χώρα, εκτός εάν υπάρχουν θύματα ή έχουν πληγεί μη στρατιωτικοί στόχοι.

Τα δύο προηγούμενα βράδια, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν 35 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χωρίς να αναφερθεί σε υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Η Ιωάννα Τούνη με τον γιο της στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης: “Ήρθαμε να δούμε αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το υπό ανέγερση παιδιατρικό νοσοκομείο επισκέφτηκε ο Νίκος Δένδιας – “Έργο υπερεθνικής σημασίας”

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Νετανιάχου μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκαν σε Ισραηλινό όμηρο: “Θα απαντήσουμε στη Χαμάς”

ΕΘΝΙΚΑ 16 ώρες πριν

Παρέλαση στο υψηλότερο χωριό στην Ελλάδα, τη Σαμαρίνα: Τίμησαν το μνημείο της “Γυναίκας της Πίνδου” – Δείτε φωτογραφίες

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Το λάθος που κάνουν πολλοί μετά τη δίαιτα και καταστρέφει τα αποτελέσματα

LIFESTYLE 14 λεπτά πριν

Καίτη Γκρέυ: Η πρώτη αντίδραση του μοναδικού κληρονόμου μετά το άνοιγμα της διαθήκης