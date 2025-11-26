MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Η Ευρώπη προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε σήμερα ότι ευρωπαίοι πολιτικοί και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να υπονομεύσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ενός διακανονισμού για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί προσπαθούν «να καταστρέψουν τη δυνατότητα να διευθετηθεί πολιτικά και διπλωματικά» η σύγκρουση, δήλωσε στο Radio Sputnik η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε πως «επιθέσεις πληροφοριών» εξαπολύονται επανειλημμένα από ευρωπαίους πολιτικούς και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μετά από ξαφνική αλλαγή πορείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συνελήφθη 63χρονος που επιτέθηκε στη σύζυγό του μέσα σε πλοίο στο δρομολόγιο Σαλαμίνα – Πέραμα

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Αυτό είναι το τυρί που συμβάλλει στην καλύτερη πέψη

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

NYP: Η Ρωσία έτοιμη να απορρίψει το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός – Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για να παραμείνει στο τραπέζι ο Τραμπ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Σέρρες: 73χρονος έπεσε με το αγροτικό του σε αρδευτικό κανάλι – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Η Μπριζίτ Μπαρντό ξανά στο νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας μετά από χειρουργείο