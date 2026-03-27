Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή μόνο του ενός τρίτου του πυραυλικού οπλοστασίου της Τεχεράνης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα την καταστροφή περίπου του ενός τρίτου του εκτεταμένου πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης πλησιάζει τον έναν μήνα, σύμφωνα με πέντε πρόσωπα που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η κατάσταση ενός ακόμη τρίτου του οπλοστασίου παραμένει ασαφής, ωστόσο οι βομβαρδισμοί πιθανότατα προκάλεσαν ζημιές, καταστροφή ή εγκλωβισμό πυραύλων σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια. Οι πληροφορίες δόθηκαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω της ευαίσθητης φύσης του θέματος.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι παρόμοια εικόνα υπάρχει και για τις δυνατότητες των ιρανικών drones, επισημαίνοντας ότι υπάρχει σχετική βεβαιότητα για την καταστροφή περίπου του ενός τρίτου του στόλου μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η συγκεκριμένη αποτίμηση, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, υποδηλώνει ότι, παρότι η πλειονότητα των ιρανικών πυραύλων (γινόταν λόγος για το 90%) έχει είτε καταστραφεί είτε καταστεί μη προσβάσιμη, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό απόθεμα και ενδέχεται να μπορέσει να ανακτήσει ορισμένα από τα όπλα που έχουν θαφτεί ή υποστεί ζημιές όταν σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Πέμπτη ανέφερε ότι το Ιράν έχει απομείνει με «πολύ λίγους πυραύλους».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να αναγνωρίζει την απειλή που εξακολουθούν να συνιστούν οι εναπομείναντες ιρανικοί πύραυλοι και drones για πιθανές μελλοντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ με στόχο την προστασία του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έχει κρίσιμη σημασία για την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του Reuters, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης μέσω ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στις ιρανικές ακτές κατά μήκος του Στενού.

«Το πρόβλημα με τα Στενά είναι το εξής: ας υποθέσουμε ότι κάνουμε εξαιρετική δουλειά και λέμε ότι καταστρέψαμε το 99% των πυραύλων τους. Το 1% είναι απαράδεκτο, γιατί το 1% είναι ένας πύραυλος που μπορεί να πλήξει το κύτος ενός πλοίου αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη.

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σεθ Μούλτον, βετεράνος των Πεζοναυτών που έχει υπηρετήσει σε τέσσερις αποστολές στο Ιράκ, αρνήθηκε να σχολιάσει ευθέως τα ευρήματα του Reuters, ωστόσο αμφισβήτησε τις δηλώσεις Τραμπ σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στο ιρανικό οπλοστάσιο.

«Αν το Ιράν ενεργεί με στρατηγική σκέψη, τότε έχει διατηρήσει μέρος των δυνατοτήτων του -δεν χρησιμοποιεί όλα όσα διαθέτει και ενδέχεται να αναμένει την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Μούλτον.