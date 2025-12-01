MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: Νέα προβλήματα για την Airbus – Εντοπίστηκε ελάττωμα στην άτρακτο δεκάδων αεροσκαφών A320

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Νέος πονοκέφαλος για την Airbus, μετά τον εντοπισμό προβλήματος στη βιομηχανική της παραγωγή που εντοπίζεται στα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320.

Σύμφωνα με το Reuters, το ύποπτο ελάττωμα ανάγκασε την εταιρεία να καθυστερήσει ορισμένες παραδόσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να ανακληθούν αεροπλάνα καθώς δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει φτάσει σε αεροσκάφη που πετούν ήδη.

Airbus

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

