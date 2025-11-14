MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”

|
THESTIVAL TEAM

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων, τα οποία θα ενισχύσουν το υπό σχεδιασμό πολυεπίπεδο αντιπυραυλικό δίκτυο «Ασπίδα του Αχιλλέα», σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, τα νέα συστήματα αναμένεται να θωρακίσουν τα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας και να αναβαθμίσουν την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική της δυνατότητα.

Η Αθήνα έχει προγραμματίσει συνολικές δαπάνες περίπου 28 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Από αυτά, περίπου 3 δισεκατομμύρια θα διατεθούν αποκλειστικά για το αντιπυραυλικό σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς και για την προστασία από drones, ενώ παράλληλα εξετάζονται νέες προμήθειες μαχητικών αεροσκαφών, φρεγατών και υποβρυχίων από ΗΠΑ και Ευρώπη.

Στο επίκεντρο τα PULS

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται 36 συστήματα πυροβολικού PULS, κατασκευασμένα από την ισραηλινή Elbit, με συνολικό κόστος περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν περίπου το 25% της υλοποίησης, ενώ τα συστήματα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων με την Τουρκία.

Αντικατάσταση παλαιών οπλικών συστημάτων

Δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αν και το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει επισήμως. Η Ελλάδα, η οποία διαθέτει ήδη αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, επιδιώκει να αντικαταστήσει τα παλαιά ρωσικά συστήματα OSA, TOR-M1 και S-300. Οι συνομιλίες είχαν ξεκινήσει το 2024, αλλά είχαν παγώσει λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια της Ελλάδας να ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, να διατηρήσει ισορροπία στην περιοχή και να συμβαδίσει τεχνολογικά με τις εξελίξεις της γειτονικής Τουρκίας.

Ελλάδα Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Γάζα: Το νοσοκομείο Νάσερ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστινίων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Από σήμερα οι αιτήσεις για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση- Δίπλα στα παιδιά, μαζί με τις οικογένειες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και ληστείες που έγιναν στο κέντρο – Δικογραφίες σε βάρος 12 ατόμων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συνελήφθη επιχειρηματίας κέντρων σπα που υποσχόταν “επενδύσεις” σε παιχνίδια καζίνο – Το κύκλωμα άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ, θύμα και ο Σπύρος Μαρτίκας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μητσοτάκης με Πλεύρη – Γεωργιάδη ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς για την οπλοκατοχή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Αττική: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. – Τρεις τραυματίες αστυνομικοί, πυροβόλησαν στα λάστιχα του ΙΧ των δραστών