Πρωτοφανής υπόθεση στη Γαλλία: Πανομοιότυποι δίδυμοι που κατηγορούνται για διπλή δολοφονία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν

Δύο πανομοιότυποι δίδυμοι, που κατηγορούνται ότι σχεδίασαν διπλή δολοφονία, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με βεβαιότητα σε γαλλικό δικαστήριο, σύμφωνα με την LeParisien.

Συγκεκριμένα, τα δίδυμα αδέλφια Σαμουέλ και Ζερεμί Υ. συγκαταλέγονται μεταξύ των πέντε ανδρών που δικάζονται για τις δολοφονίες του 17χρονου Τιντιάν Μπ. και του 25χρονου Σοφιάν Μ., στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 στο Σεν-Ουέν, βόρειο προάστιο του Παρισιού, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας έξι ανθρώπων σε επίθεση με πυροβολισμούς στις 3 Οκτωβρίου 2020, όπως ανέφεραν γαλλικά μέσα.

Σχεδίασαν δύο δολοφονίες

Οι 33χρονοι πανομοιότυποι δίδυμοι κατηγορούνται ότι συνωμότησαν για τη διάπραξη των δολοφονιών του Τιντιάν και του Σοφιάν. Οι δύο νεαροί έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς σε συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας στο Σουμπίζ, σε χώρο όπου φέρεται να λειτουργούσε επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα.

DNA εντοπίστηκε επίσης σε αυτόματο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση του Οκτωβρίου 2020 και ανήκε σε έναν από τους δίδυμους. Ωστόσο, οι ιατροδικαστικές αρχές δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν ποιον από τους δύο αδελφούς, καθώς μοιράζονται το ίδιο γενετικό υλικό.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, τα δίδυμα αδέλφια είναι μονοζυγωτικοί δίδυμοι, δηλαδή προέρχονται από το ίδιο γονιμοποιημένο ωάριο και έχουν πανομοιότυπο DNA — γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διάκρισή τους από τις αρχές τόσο κατά την έρευνα όσο και στο δικαστήριο.



«Μόνο η μητέρα τους μπορεί να τους ξεχωρίσει»

«Μόνο η μητέρα τους μπορεί να τους ξεχωρίσει», ανέφερε ανακριτής κατά τη διάρκεια της δίκης στο Κακουργιοδικείο της Σεν-Σενί-Ντενί, βόρεια του Παρισιού, σύμφωνα με το BBC.

Η αστυνομία κατηγορεί τους δίδυμους ότι εκμεταλλεύτηκαν τη φυσική τους ομοιότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας, αλλάζοντας συχνά ρούχα και κινητά τηλέφωνα, μεταξύ άλλων αντικειμένων που αφήνουν ίχνη, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

«Ανταλλάσσουν ρούχα, τηλεφωνικές γραμμές και έγγραφα ταυτότητας. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν εκμεταλλευτεί αυτή τη διδυμία στην εγκληματική τους πορεία. Μόνο η μητέρα τους μπορούσε να τους ξεχωρίσει», δήλωσε ο επικεφαλής διοικητής της Υπηρεσίας Δίωξης Εγκλήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ερευνητές έχουν καταφύγει στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, τηλεφωνικές υποκλοπές και αρχεία κλήσεων, σε μια προσπάθεια να εξακριβώσουν με ακρίβεια την ταυτότητα των δίδυμων αδελφών.