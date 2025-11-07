Προφυλακιστέος ο οδηγός που παρέσυρε εσκεμμένα ποδηλάτες και πεζούς στο Ολερόν της Γαλλίας

Στη φυλακή οδηγήθηκε την Παρασκευή ο 35χρονος, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης έπεσε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του πάνω σε ποδηλάτες και πεζούς στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης κατηγορείται για απόπειρες ανθρωποκτονίας και τέθηκε σε προσωρινή κράτηση. Ο Ζαν Γ., 35 ετών, φέρεται να προσπάθησε να παρασύρει συνολικά επτά άτομα με το αυτοκίνητό του, προκαλώντας σκηνές πανικού στο νησί.

Ο εισαγγελέας, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ότι, αν και η ζωή των δύο σοβαρά τραυματισμένων δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο, η κατάστασή τους παραμένει «ιδιαίτερα ανησυχητική».

Αφού προκάλεσε χάος στην περιοχή, ο δράστης φέρεται να έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και να προσπάθησε να διαφύγει μέσα από ένα χωράφι. Οι Αρχές λίγο αργότερα κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Στο όχημα βρέθηκαν μια λεπίδα μήκους 35 εκατοστών και μία φιάλη υγραερίου.

Κατά την ανάκριση ισχυρίστηκε ότι «ήθελε να πεθάνει βάζοντας φωτιά στον εαυτό του», αλλά δεν κατάφερε να προκαλέσει έκρηξη στο όχημα. «Από τις πρώτες έρευνες δεν προκύπτει κάποιος σύνδεσμος με τρομοκρατικές οργανώσεις», εξήγησε ο εισαγγελέας, διευκρινίζοντας ότι η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία παρακολουθεί την υπόθεση χωρίς να την έχει αναλάβει.