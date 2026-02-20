Politico: Ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη για να αγοράσει αμερικανικά όπλα και την απειλεί με αντίποινα

Με αντίποινα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι των Αμερικανών συναδέλφων τους απείλησε η κυβέρνηση Τραμπ τη «Γηραιά Ήπειρο», σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico. H προειδοποίηση, κατά το δημοσίευμα, εστάλη από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας κατά τη διάρκεια των σχετικών διαβουλεύσεων της Κομισιόν για να προωθήσει τη διαδικασία επανεξοπλισμού της Ευρώπης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται έντονα σε οποιαδήποτε αλλαγή της οδηγίας που θα περιορίσει την ικανότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να υποστηρίζει ή να συμμετέχει με άλλο τρόπο στις προμήθειες εθνικής άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ» ήταν, σύμφωνα με το Politico, το μήνυμα του αμερικανικού Πενταγώνου.

«Οι προστατευτικές και αποκλειστικές πολιτικές που απομακρύνουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά — ενώ οι μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες της Ευρώπης συνεχίζουν να επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών — είναι λανθασμένη τακτική» είπε η Ουάσινγκτον.

Το δημοσίευμα του Politico

Κατά το Politico, η στάση αυτή αποτελούν ένα παράδοξο στην προσέγγιση των ΗΠΑ προς την Ευρώπη: Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει στους Ευρωπαίους ότι θέλει να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της συμβατικής άμυνας της Γηραιάς Ηπείρου, οι ΗΠΑ δεν θέλουν αυτό να γίνει σε βάρος των αμερικανικών εταιρειών άμυνας.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, το Politico είχε μεταφέρει ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάνταου, σε κλειστή συνάντηση είχε επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ για το γεγονός ότι έδωσαν προτεραιότητα στη δική τους αμυντική βιομηχανία έναντι των αμερικανικών προμηθευτών όπλων.

Η έντονη αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ απειλεί επίσης να περιπλέξει οποιαδήποτε ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων ενώ θα δοκιμάσει το βαθμό στον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν για να γίνουν πιο ανεξάρτητες από τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν καταστεί όλο και πιο αναξιόπιστος εταίρος στην εποχή του Τραμπ, γράφει το Politico.

Σημειώνεται ότι μέσα στο 2026 αναμένεται από την Κομισιόν η παρουσίαση της επικαιροποίησης της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις του 2009 εν μέσω της προσπάθειας για την υιοθέτηση του κανόνα «αγοράστε ευρωπαϊκά», χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει αν το νέο κείμενο θα περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες που θα ευνοούν τους ευρωπαίους κατασκευαστές.

Αντίποινα

Το Πεντάγωνο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κίνηση για την ένταξη μιας ισχυρής ρήτρας του τύπου «αγοράστε ευρωπαϊκά» στη μελλοντική νομοθεσία περί προμηθειών θα προκαλέσει αντίποινα από τις ΗΠΑ.

«Εάν τα μέτρα ευρωπαϊκής προτίμησης εφαρμοστούν στους εθνικούς νόμους περί προμηθειών των κρατών μελών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν πιθανώς όλες τις υφιστάμενες γενικές απαλλαγές και εξαιρέσεις από τους νόμους «Buy American» που προβλέπονται ή έχουν θεσπιστεί σε σχέση με τις [Αμοιβαίες Συμφωνίες Αμυντικών Προμηθειών]», έγραψε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, εξέλιξη που θα σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα κλείσουν την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Περίπου 19 από τις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, οι οποίες επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να ανταγωνίζονται για ορισμένες συμβάσεις του Πενταγώνου.

«Στη συνέχεια, τυχόν μελλοντικές εξαιρέσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο για την υποστήριξη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και τυποποίησης του ΝΑΤΟ», τόνισαν οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μια ρήτρα «αγοράστε Ευρωπαϊκά» για τις εθνικές προμήθειες θα περιόριζε την ελευθερία των πρωτευουσών, θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ και θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να επιτύχουν τους στόχους ικανότητας της συμμαχίας που συμφωνήθηκαν πέρυσι. Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται επίσης ότι αυτό θα ήταν αντίθετο με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά όπλα.

«Η διατύπωση της ευρωπαϊκής προτίμησης έχει ήδη συμπεριληφθεί σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, αλλά η συμπερίληψή της στην οδηγία θα αποτελέσει σημείο καμπής όσον αφορά τον αντίκτυπο στην κυριαρχία και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των επιμέρους κρατών μελών», έγραψε η κυβέρνηση Τραμπ.