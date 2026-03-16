Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα

Τρεις άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στην Ουκρανία σε ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες της Ζαπορίζια (νότια) και του Ντνιπροπετρόφσκ (ανατολικά) ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο σε μια από τις σπάνιες ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της ημέρας.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σε ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνια.

Στη γειτονική περιφέρεια της Ζαπορίζια, μια γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό του στο Telegram δείχνουν μια κατοικία να έχει καταστραφεί εντελώς, με τους τοίχους και τις στέγες γειτονικών οικημάτων να έχουν υποστεί ζημιές.

Θραύσματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατέπεσαν στο Κίεβο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μια σπάνια ρωσική αεροπορική επίθεση στη διάρκεια της ημέρας στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η πόλη αυτή των 3 εκατομμυρίων κατοίκων πλήττεται συχνά στη διάρκεια της νύχτας.

«Συντρίμμια drone έπεσαν στο κέντρο της πόλης», χωρίς να προκληθούν θύματα, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στο Κίεβο ήχησαν γύρω στις 8.30 τοπική ώρα ενώ οι κάτοικοι πήγαιναν στις δουλειές τους και διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα.

Η Πολεμική Αεροπορία έκανε λόγο σε ανάρτηση στο Telegram για αρκετά σμήνη μαχητικών drones και τουλάχιστον έναν πύραυλο που κατευθύνονταν προς το Κίεβο. Σύμφωνα με κανάλια στο Telegram, που πρόσκεινται στον ουκρανικό στρατό, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο πυραύλους κρουζ.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, δέχτηκε επίσης επίθεση από ρωσικά drones σήμερα το πρωί. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ στο Telegram.

Στη Ρωσία, παράλληλα, ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε σήμερα ότι περίπου 250 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν καθώς προσέγγιζαν τη ρωσική πρωτεύουσα τις τελευταίες 48 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

