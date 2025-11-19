Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ευελπιστεί σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία πριν από το τέλος της χρονιάς

Η Ουκρανία ευελπιστεί σε αναβίωση της διαδικασίας ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έχοντας στο πλευρό του τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο υπολογίζει στις διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας η οποία επιθυμεί να συμβάλει στις διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Φυσικά, είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για την κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο. Επί του παρόντος έχουν ενεργοποιηθεί πολλές διαδικασίες και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν εστιάσει στην επίτευξη ειρήνης», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ