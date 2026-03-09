Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων στην Γαλλία μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του

Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής στην Γαλλία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον αδερφό ενός παίκτη της αντίπαλης ομάδας, αμέσως μετά το τέλος ενός αγώνα που κατέληξε σε χάος.

Η αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων Κ20 της Ρασίνγκ Τουλόν και της Αβινιόν ολοκληρώθηκε με σύρραξη εντός και εκτός γηπέδου, μετά τη νίκη της Τουλόν. Ο δράστης κατέβηκε από τις κερκίδες και επιτέθηκε σε παίκτη της Αβινιόν, μαχαιρώνοντάς τον στη βουβωνική χώρα. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Τουλόν, ο δράστης έβγαλε μια λεπίδα και μαχαίρωσε τον ποδοσφαιριστή.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του παίκτη δεν κινδυνεύει, αν και χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής, Πατρίς Μπουλ, δήλωσε ότι προς το παρόν είναι γνωστό μόνο ότι ο δράστης είναι ο αδερφός ενός παίκτη της Τουλόν και ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτίων της επίθεσης.

Εκπρόσωποι των γηπεδούχων σημείωσαν ότι υπήρχε προϋπάρχουσα ένταση μεταξύ των δύο ομάδων από προηγούμενη αναμέτρηση, η οποία πιθανόν συνέβαλε στην κλιμάκωση της βίας μετά το τελικό σφύριγμα.