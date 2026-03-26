Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

Στο τέλος μιας μακρόχρονης και ιδιαίτερα φορτισμένης δικαστικής διαμάχης οδηγήθηκε η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο από τη Βαρκελώνη, η οποία υποβλήθηκε σε ευθανασία σε μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Sant Pere de Ribes.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από περισσότερο από ενάμιση χρόνο νομικών προσφυγών, που είχαν κατατεθεί από τον πατέρα της, ο οποίος επιδίωκε να αποτρέψει την εφαρμογή της απόφασης. Αντίθετα, η ίδια η νεαρή γυναίκα είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να τερματίσει τον επίπονο αγώνα που βίωνε.

Το αίτημα για ευθανασία είχε εγκριθεί από την καταλανική κυβέρνηση ήδη από τον Ιούλιο του 2024, ωστόσο η εκτέλεσή του «πάγωσε» λόγω της δικαστικής διαμάχης. Οι προσφυγές, που κατατέθηκαν με τη στήριξη της οργάνωσης Christian Lawyers, απορρίφθηκαν διαδοχικά από όλα τα επίπεδα της ισπανικής Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων του Συνταγματικού και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τελευταίο «φρένο» στην υπόθεση επιχείρησε να βάλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ωστόσο και αυτή η προσπάθεια αναστολής της διαδικασίας απορρίφθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική εφαρμογή της απόφασης.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση Christian Lawyers επιβεβαίωσε τον θάνατο της Νοέλιας και εξέφρασε τη λύπη της για την έκβαση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για κενά στο νομικό πλαίσιο της ευθανασίας στην Ισπανία. Παράλληλα, ζήτησε άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις για την – όπως υποστηρίζει – καλύτερη προστασία των ευάλωτων πολιτών.

Οι γονείς της, αν και διαφωνούσαν με την επιλογή της ευθανασίας, εμφανίζονται συντετριμμένοι, έπειτα από χρόνια προσπαθειών για την αποκατάσταση της υγείας της.

Η ίδια η Νοέλια, σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε περιγράψει τον έντονο και διαρκή πόνο που αντιμετώπιζε, εκφράζοντας την επιθυμία να «φύγει» με αξιοπρέπεια. Όπως είχε αναφέρει, η καθημερινότητά της είχε επιβαρυνθεί δραματικά, με αϋπνία, σωματική εξάντληση και πλήρη απώλεια ενδιαφέροντος για τη ζωή.