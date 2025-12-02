MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Νιγηρίας μετά τις μαζικές απαγωγές

THESTIVAL TEAM

Η νιγηριανή προεδρία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την παραίτηση του υπουργού Άμυνας Μοχάμεντ Μπαντάρου Αμπουμπακάρ, καθώς η χώρα παραμένει συγκλονισμένη εξαιτίας του κύματος μαζικών απαγωγών που εξώθησε τον πρόεδρο Μπόλα Τινούμπου να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ως προς τη δημόσια ασφάλεια.

Ο κ. Αμπουμπακάρ, 63 ετών, υπέβαλε την παραίτησή του με άμεση ισχύ για «λόγους υγείας», ανέφερε μέσω X εκπρόσωπος του κ. Τινούμπου, ο Μπάγιο Ονανούγκα.

«Η παραίτησή του καταγράφεται καθώς ο πρόεδρος Τινούμπου κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για λόγους ασφαλείας και σχεδιάζει να διευκρινίσει το εύρος της εν καιρώ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι απαγωγές για λύτρα από ένοπλες οργανώσεις έχουν γίνει πολύ συχνές στη Νιγηρία, που παραμένει στοιχειωμένη από εκείνη το 2014 κάπου 276 μαθητριών στην πόλη Τσιμπόκ (βορειοανατολικά) από τζιχαντιστές της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ.

Το νέο κύμα απαγωγών –πάνω από 400 άνθρωποι απήχθησαν μέσα στις τελευταίες 15 μέρες, στην πλειονότητά τους στην πολιτεία του Νίγηρα (κεντροδυτικά)–, έσεισε την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής (230 εκατ. κάτοικοι), μοιρασμένη σχεδόν εξίσου στον κατά πλειονότητα μουσουλμανικό βορρά και στον κατά πλειονότητα χριστιανικό νότο.

Αντιμέτωπος με την έξαρση των απαγωγών, ο πρόεδρος Τινούμπου διέταξε μεταξύ άλλων να στρατολογηθούν περισσότερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι μαζικές απαγωγές ακολούθησαν την απειλή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία εξαιτίας αυτών που χαρακτήρισε συστηματικές «σφαγές χριστιανών». Η νιγηριανή κυβέρνηση απορρίπτει την κατηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Νιγηρία

