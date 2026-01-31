Παραιτήθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Σλοβακίας μετά τη δημοσίευση μηνυμάτων του με τον Επστάιν

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Λάιτσακ αντάλλαξε μηνύματα με τον Τζέφρι Επστάιν.

Τα μηνύματα περιλαμβάνονταν στα έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή. Ο Φίτσο εξήρε τον Λάιτσακ ως «μεγάλο διπλωμάτη» και είπε ότι η Σλοβακία χάνει «μια απίστευτη πηγή εμπειρίας στη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική». Ο Λάιτσακ υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας σε πολλές κυβερνήσεις μεταξύ 2009 και 2020.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή πάνω από τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων από τους φακέλους Επστάιν. Τα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται σε διάφορες προσωπικότητες, όπως ο Στιβ Μπάνον, ο Έλον Μασκ και παγκόσμιοι ηγέτες, περιλαμβάνουν επίσης ανταλλαγές μεταξύ του Λάιτσακ και του Επστάιν. Στα έγγραφα βρίσκονται μηνύματα που ο Επστάιν αστειεύεται με τον Λάιτσακ για τις γυναίκες, ενώ συζητούσαν για τις συναντήσεις του Λάιτσακ με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το Politico.

Ο Λάιτσακ αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, περιγράφοντας τις επικοινωνίες ως ανεπίσημες και χαλαρές και αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του για να αποτρέψει το πολιτικό κόστος για τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης. «Όχι επειδή έκανα κάτι παράνομο ή ανήθικο, αλλά για να μην επιβαρυνθεί πολιτικά για κάτι που δεν σχετίζεται με τις αποφάσεις του», ανέφερε ο Λάιτσακ.

Ο πρωθυπουργός επέκρινε επίσης την κάλυψη της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς την «υποκριτική» και υπερβολική.