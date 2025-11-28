MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι – Έγινε έρευνα στο γραφείο του για υπόθεση διαφθοράς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντριι Γέρμακ, υπέβαλε σήμερα (28/11) την παραίτησή του.

Σε ομιλία που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την «επανεκκίνηση» του γραφείου του ενώ επιβεβαίωσε ότι ο Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του νωρίτερα σήμερα.

«Είμαι ευγνώμων στον Αντρέι που πάντα παρουσίαζε τη θέση της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις ακριβώς όπως έπρεπε. Ήταν πάντα μια πατριωτική θέση. Αλλά δεν θέλω να υπάρχουν φήμες και εικασίες», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αύριο θα πραγματοποιήσει «διαβουλεύσεις» για το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει το ρόλο, λέει.

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι η κίνηση αυτή έγινε επειδή η Ουκρανία χρειαζόταν «εσωτερική δύναμη» σε μια περίοδο κρίσιμων συνομιλιών για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Νωρίτερα σήμερα, οι ουκρανικές Αρχές κατά της διαφθοράς, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη που είναι και ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές για την ειρήνη.

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα των ουκρανικών Αρχών κατά της διαφθοράς στον κρατικό τομέα, με μια εκτεταμένη επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

