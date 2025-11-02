Πάπας Λέων: Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν

Ο Πάπας Λέων κάλεσε την Κυριακή για άμεση κατάπαυση του πυρός και το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων στο Σουδάν, λέγοντας ότι παρακολουθεί με «μεγάλη θλίψη» τις αναφορές για τρομερή βία στην πόλη Αλ-Φασίρ στο Νταρφούρ.

«Η αδιάκριτη βία κατά γυναικών και παιδιών, οι επιθέσεις εναντίον ανυπεράσπιστων αμάχων και τα σοβαρά εμπόδια στην ανθρωπιστική δράση προκαλούν απαράδεκτα δεινά», δήλωσε ο Πάπας κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ομιλίας του προς το πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Eπιπλέον, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει «αποφασιστικά και γενναιόδωρα» για να υποστηρίξει τις προσπάθειες ανακούφισης, σημειώνει το Reuters.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι εκατοντάδες άμαχοι πολίτες ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης κατέλαβαν την Αλ-Φασίρ, την τελευταία σημαντική οχυρωμένη θέση του σουδανικού στρατού στο Νταρφούρ.

Η πόλη έπεσε πριν από μια εβδομάδα μετά από 18μηνη πολιορκία, προκαλώντας τη φυγή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στην Τανζανία την Κυριακή, λέγοντας ότι υπήρξαν συγκρούσεις με πολυάριθμα θύματα μετά τις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Προέτρεψε όλες τις πλευρές να αποφύγουν τη βία και να «ακολουθήσουν τον δρόμο του διαλόγου».