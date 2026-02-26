Πακιστάν: To Ισλαμαμπάντ ανακοινώνει ότι απάντησε στις αφγανικές επιθέσεις
Το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι απάντησε “άμεσα” και “ισχυρά” στην επίθεση κατά αρκετών στρατιωτικών συνοριακών του εγκαταστάσεων από το Αφγανιστάν, το οποίο δήλωσε ότι σκότωσε ή αιχμαλώτισε Πακιστανούς στρατιώτες.
Οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν στα “απρόκλητα πυρά” των αφγανικών δυνάμεων των Ταλιμπάν που ερρίφθησαν σε πολλά σημεία κατά μήκος των συνόρων Πακιστάν-Αφγανιστάν σημερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενημέρωσης του Πακιστάν.
Οι αφγανικές δυνάμεις “άνοιξαν πυρ μονομερώς εναντίον θέσεων” κατά μήκος του συνόρου με την πακιστανική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Πακιστανός υπουργός Ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η χώρα του έδωσε “άμεση και ισχυρή απάντηση” προκαλώντας βαριές απώλειες και καταστρέφοντας πολλά φυλάκια και εξοπλισμό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ