Ουκρανικό: Αιφνιδιαστική ακύρωση της συνάντησης Ζελένσκι, Γουίτκοφ και Κούσνερ

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα στις Βρυξέλλες η προγραμματισμένη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς ακυρώθηκε.

Οπως αναφέρει η Kyiv Post, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο με το Κρεμλίνο με τη σειρά του να ισχυρίζεται ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσιγκτον.