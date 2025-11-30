MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το προάστιο Βίσγκοροντ, βόρεια του Κιέβου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ διασώστες απεγκλωβίζουν ενοίκους πολυκατοικίας, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Έξι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί, αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Ουκρανία

