Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου
THESTIVAL TEAM
Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το προάστιο Βίσγκοροντ, βόρεια του Κιέβου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ διασώστες απεγκλωβίζουν ενοίκους πολυκατοικίας, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Έξι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί, αναφέρει η σχετική ενημέρωση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ανδρουλάκης από Πάτρα: Είναι κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη
- Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια
- Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το σοκαριστικό – Έβγαζαν τα πράγματα από το πορτμπαγκάζ και τους παρέσυρε με ταχύτητα