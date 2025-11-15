MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία-σκάνδαλο διαφθοράς: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τον επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινάει ένας «επανασχεδιασμός» των δημοσίων επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα, μεταξύ των οποίων η εταιρία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, που βρίσκεται στο κέντρο μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς τις τελευταίες ημέρες.

Τη Δευτέρα, το ουκρανικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς (NABU) ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε ένα «εγκληματικό σύστημα» πίσω από την υπεξαίρεση 100 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 86 εκατομμύρια ευρώ) που προορίζονταν για αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα την παραίτηση των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας.

«Ξεκινάμε τον επανασχεδιασμό των κυριότερων δημόσιων επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα», ανέφερε ο Ουκρανός ηγέτης σε μια ανακοίνωση που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συσταθεί ένα νέο συμβούλιο εποπτείας «μέσα σε μία εβδομάδα» στην Energoatom, τη δημόσια εταιρία πυρηνικής ενέργειας που βρίσκεται στο κέντρο του σκανδάλου.

Εκτός από την Energoatom, και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις ενέργειας αφορούν τα σχέδια αυτά, όπως η εταιρία υδροηλεκτρικής ενέργειας της χώρας ή οι εθνικές εταιρίες εξόρυξης και μεταφοράς αερίου.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα διεξαχθεί «πλήρης λογιστικός έλεγχος» των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και ανανέωση της ηγεσίας τους και των «εκπροσώπων του κράτους» που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια. «Κάθε τέχνασμα που ανακαλύπτεται σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο γρήγορης και σωστής απόκρισης», συνέχισε.

Ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι έδωσε εντολή στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να διατηρούν «διαρκή και εποικοδομητική επικοινωνία με τις δυνάμεις της τάξης και τους οργανισμούς που μάχονται κατά της διαφθοράς».

Η τελευταία υπόθεση διαφθοράς που αποκαλύφθηκε από τη NABU ταρακούνησε την προεδρία, καθώς ο φερόμενος ως ενορχηστρωτής του συστήματος αυτού, ο Τιμούρ Μίντιτς, θεωρείτο στενός φίλος του προέδρου Ζελένσκι.

Το καλοκαίρι, η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να στερήσει την ανεξαρτησία από τη NABU και την εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SAP), που ιδρύθηκαν πριν από δέκα χρόνια, προτού αναγκαστεί να υποχωρήσει μπροστά στην κατακραυγή που προκάλεσε η κίνηση αυτή στην κοινωνία των πολιτών και στους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου.

Εκτός από τις νομικές υποθέσεις, ο ουκρανικός ενεργειακός τομέας πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από την εκστρατεία που έχει εξαπολύσει η Ρωσία με πυραύλους και drones, που έχουν βυθίσει μεγάλο μέρος της Ουκρανίας στο σκοτάδι.

Ο τελευταίος μαζικός βομβαρδισμός στην πρωτεύουσα χθες, Παρασκευή, προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων καθώς ένας τραυματίας υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Χωρίζει άβυσσος το Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη από την κατανόηση των δυσκολιών των πολιτών

ΚΑΙΡΟΣ 15 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Επτά πλούσια σε μαγνήσιο όσπρια που υποστηρίζουν την υγεία καρδιάς, νεύρων και μυών

LIFESTYLE 39 λεπτά πριν

Μάρα Δαρμουσλή: Έχασα τον ύπνο µου, την όρεξή µου, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ευαγγελία Συριοπούλου: Έχω ισορροπήσει κάποια πράγματα και με τη βοήθεια του μπαμπά των παιδιών μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ηρακλής: Η αποστολή για το ματς με τον Αστέρα Β’ στην Τρίπολη