Ουκρανία: Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές και σιδηροδρομικές υποδομές, λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Ρωσική νυχτερινή επίθεση προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και προβλήματα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις σε κάποια λιμάνια, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

«Η Ρωσία στοχοθετεί εσκεμμένα τις αρτηρίες μεταφορών μας –τα πράγματα που συνδέουν τη χώρα, στηρίζουν την οικονομία και συντηρούν τη ζωή», δήλωσε σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, ο Ολέξι Κουλέμπα μέσω Telegram.

Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

