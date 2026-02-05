Ουκρανία-Ρωσία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι λέει ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών είναι πιθανόν να γίνει στις ΗΠΑ

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία, που αυτόν τον μήνα συμπληρώνει τέσσερα χρόνια, είναι πιθανόν να διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σχεδιάζονται οι επόμενες συναντήσεις για το εγγύς μέλλον. Πιθανότατα στην Αμερική», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στο νυχτερινό διάγγελμά του.