Ουκρανία-Ρωσία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι λέει ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών είναι πιθανόν να γίνει στις ΗΠΑ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία, που αυτόν τον μήνα συμπληρώνει τέσσερα χρόνια, είναι πιθανόν να διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σχεδιάζονται οι επόμενες συναντήσεις για το εγγύς μέλλον. Πιθανότατα στην Αμερική», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στο νυχτερινό διάγγελμά του.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

