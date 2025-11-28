MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Οι αρχές κατά τις διαφθοράς έκαναν έφοδο στο σπίτι προσωπάρχη του Ζελενσκι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν σήμερα έρευνες που συνδέονται με τον προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κορυφαίο διαπραγματευτή για την ειρήνη Αντρίι Γερμάκ.

Ο Γερμάκ δήλωσε μέσω του Telegram ότι έρευνες διεξάγονται στην κατοικία του και ότι συνεργάζεται πλήρως.

Σε κοινή δήλωσή τους, το ουκρανικό Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς (NABU) και το Γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς (SAPO) αναφέρουν πως οι επιδρομές αυτές «έχουν εγκριθεί» και συνδέονται με έρευνα, η οποία δεν διευκρινίζεται.

«Τα NABU και SAPO διεξάγουν έρευνες στον επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας», ανέφεραν. Οι επιδρομές αυτές «έχουν εγκριθεί και διεξάγονται στο πλαίσιο έρευνας».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, αυτές οι δύο υπηρεσίες είχαν ανακοινώσει μια σαρωτική έρευνα για μια υπόθεση δωροδοκιών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας. Στην υπόθεση εμπλέκονταν πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και ένας πρώην συνεταίρος του Ζελένσκι σε επιχειρήσεις.

Ο 54χρονος Γερμάκ, ο οποίος κατέχει από το 2020, δύο χρόνια πριν από τη ρωσική εισβολή, τη θέση του προσωπάρχη της προεδρίας, δεν έχει κατονομασθεί ως ύποπτος στην έρευνα, όμως αντιπολιτευόμενοι βουλευτές και μερικά μέλη του ίδιου του κόμματος του Ζελένσκι έχουν ζητήσει την παραίτησή του.

Οι έρευνες, οι οποίες είναι πιθανό να υποδαυλίσουν τις εντάσεις ανάμεσα στον Ζελένσκι και τους πολιτικούς αντιπάλους του, διεξάγονται την ώρα που το Κίεβο δέχεται πιέσεις για να δεχθεί μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Ο Γερμάκ είναι σημαντικός διαπραγματευτής στη διαδικασία αυτή.

Πρώην κινηματογραφικός παραγωγός και νομικός εξειδικευμένος σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Αντρίι Γερμάκ θεωρείται ευρέως ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στην Ουκρανία, μετά τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Μάλιστα η επιρροή του επί του Ζελένσκι προκαλεί ερτωήματα μέχρι και στους κόλπους της προεδρικής ομάδας. Οι επικριτές του τον κατηγορούν κυρίως ότι έχει συγκεντρώσει υπερβολική εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία

