Ουκρανία: Η κυβέρνηση επιτρέπει σε εταιρείες να διαθέτουν εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας

THESTIVAL TEAM

Η ουκρανική κυβέρνηση εξουσιοδότησε εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ.

Η Ρωσία έχει εντείνει σημαντικά τις αεροπορικές της επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές, εστιάζοντας σε ενεργειακές μονάδες, μεταφορές και άλλες εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας.

«Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αγοράζουν ή να λαμβάνουν εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας με απόφαση της στρατιωτικής διοίκησης ή μέσω των διαδικασιών προμήθειας που θα έχουν την έγκριση του υπουργείου Άμυνας», δήλωσε ο Σμιχάλ μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο ίδιος είπε ότι ομάδες αντιαεροπορικής άμυνας στις επιχειρήσεις θα ενεργούν αποκλειστικά με εντολές του στρατού, θα λαμβάνουν πληροφορίες από τον στρατό και τα μέλη των ομάδων θα είναι υπό την εποπτεία της εθνικής υπηρεσίας ασφαλείας.

Οι ομάδες θα αποτελούνται από «αποδεδειγμένα έμπειρους υπαλλήλους επιχειρήσεων», σημείωσε ο ίδιος, λέγοντας ότι η απόφαση θα καταστήσει την πολιτική αντιαεροπορική άμυνα πιο αποτελεσματική και θα προστατεύσει τις στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις από απειλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

