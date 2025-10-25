MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα

|
THESTIVAL TEAM

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σήμερα στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στο Ντνιπροπετρόφσκ, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με πυραύλους και drones.

«Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Διαμερίσματα και κτίρια, ένα βοηθητικό κτίσμα, ένα κατάστημα και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές», δήλωσε ο Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο μέσω Telegram.

Η Μόσχα στοχοθέτησε επίσης την πρωτεύουσα Κίεβο με νυχτερινές επιθέσεις, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και κατοικίες σε διάφορες συνοικίες και τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, αναφερόμενος σε «οκτώ τραυματίες» από τους οποίους τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Νταρνίτσκι, χωρίς να υποστούν ζημιές κατοικίες, διευκρίνισε ο ίδιος.

«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με πυραύλους», ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία

