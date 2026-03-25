Ουκρανία: Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στο βόρειο τμήμα της χώρας

Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε δύο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη περιφέρεια Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία, αφήνοντας σχεδόν 212.000 καταναλωτές χωρίς ρεύμα, όπως ανακοίνωσε σήμερα τοπική εταιρία διανομής ενέργειας.

Η Chernihivoblenergo ανακοίνωσε ότι σχεδόν 150.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιβ και τη γύρω περιοχή έμειναν χωρίς ρεύμα μετά τις ζημιές που προκάλεσε ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια αυτή. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι σχεδόν άλλοι 62.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ρεύμα σε τρεις άλλες επαρχίες της περιφέρειας ύστερα από επίθεση σε ενεργειακή μονάδα στην Νιζίνσκι.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 147 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (⁠drones) κατά της χώρας στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 121 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Η Ρωσία στοχοθετεί τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, προκαλώντας τακτικά πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα. Η Ουκρανία έχει επίσης στοχοθετήσει το ρωσικό ενεργειακό σύστημα, κυρίως διυλιστήρια πετρελαίου, χώρους αποθήκευσης και τερματικούς σταθμούς διαμετακόμισης.

Το Τσερνίχιβ επηρεάστηκε ιδιαιτέρως από διακοπές στην ηλεκτροδότηση στη διάρκεια του χειμώνα καθώς η Ρωσία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερή της εκστρατεία με βομβαρδισμούς στα τέσσερα χρόνια του πολέμου κατά του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας.

Σχεδόν 21.000 κάτοικοι στην πόλη Σλάβουτιτς, που βρίσκεται στη γειτονική περιφέρεια του Κιέβου, έμειναν επίσης προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από την πρωινή επίθεση, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

