Εκλογές στην Ουγγαρία: Τέλος εποχής για τον Όρμπαν μετά από 16 χρόνια – Μεγάλος νικητής ο Μαγιάρ

THESTIVAL TEAM

Ιστορική ημέρα για την Ουγγαρία, καθώς ο Πέτερ Μάγιαρ εκθρόνισε μετά από 16 χρόνια στην εξουσία τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κέρδισε με καταμετρημένο πάνω από το 45% των ψήφων 135 έδρες σε σύνολο 199, ενώ σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι ο Όρμπαν τον συνεχάρη τηλεφωνικά για τη νίκη του.

Παράλληλα, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν συγκεντρώνει 57 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Europe Elects.

Λίγο μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας ο Μάγιαρ τόνισε σε δηλώσεις του ότι η παράταξή του είχε λάβει αρκετές καταγγελίες για νοθεία και προσπάθεια επιρροής του αποτελέσματος για τις οποίες όπως είπε θα υπάρξει έρευνα κι αν χρειαστεί θα κινηθεί νομικά.

«Όποιος διέπραξε ή υποκίνησε εκλογική νοθεία θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ο Όρμπαν είχε δηλώσει με σιγουριά ότι «εμείς πάντα κερδίζουμε». Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πως αυτή τη φορά τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά.

«Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο ηγέτης του Tisza Πέτερ Μαγιάρ στην πρώτη ανάρτησή του ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, αρχηγός της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη το κόμμα του για τη νίκη του. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μαγιάρ έγραψε: «Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μας συνεχάρη για τη νίκη μας μέσω τηλεφώνου.»

Λίγη ώρα αργότερα, ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχεται την ήττα του στις εκλογές στην Ουγγαρία.

