Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Ξεκινάει έρευνα για φερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από τη Λευκορωσία
THESTIVAL TEAM
Οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικούς Δικαστηρίου δήλωσαν σήμερα ότι ξεκίνησε μια έρευνα για πράξεις απέλασης που φαίνεται πως διαπράχθηκαν από τη Λευκορωσία.
Η Λευκορωσία δεν είναι μέλος του ΔΠΔ, αλλά η υπόθεση κατατέθηκε από τη Λιθουανία, η οποία είναι μέλος.
Οι εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον μέρος των φερόμενων εγκλημάτων διαπράχθηκε από τις αρχές της Λευκορωσίας στην επικράτεια της Λιθουανίας, γεγονός που τους παρέχει τη δικαιοδοσία.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ