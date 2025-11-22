MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Οκτώ βορειοευρωπαϊκές και βαλτικές χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την ώρα που η Ουκρανία και η Ευρώπη προσπαθούν να συντονίσουν την απάντησή τους στο σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι ηγέτες οκτώ βορειοευρωπαϊκών και βαλτικών χωρών δηλώνουν ότι μίλησαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διατύπωσαν εκ νέου την υποστήριξή τους προς το Κίεβο και δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, ενισχύοντας παράλληλα την άμυνα της Ευρώπης για να αποτρέψουν περαιτέρω επιθετικότητα της Ρωσίας.

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι ηγέτες της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας δηλώνουν: «Η Ρωσία δεν έχει μέχρι στιγμής δεσμευθεί σε κατάπαυση του πυρός ή σε οποιαδήποτε βήματα που οδηγούν στην ειρήνη».

«Λύσεις που σέβονται την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα φέρουν στην Ουκρανία και στην Ευρώπη μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα έχουν την πλήρη υποστήριξή μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οποία οι οκτώ χώρες τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης των κυρώσεων και της λήψης ευρύτερων οικονομικών μέτρων κατά της Μόσχας όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν είναι αρκετά αυτά που ανακοινώσαμε για την ακρίβεια, χρειάζονται κι άλλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τους διαρρήκτες που έπεσαν από μπαλκόνι και κατέληξαν τραυματισμένοι

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Σταύρος Νικολαϊδης για Φιλιππίδη: Ήταν τιμή μου που ήρθε και μας είδε, χάρηκα πολύ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Την Πέμπτη η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα με τον Πάνο Μουζουράκη

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας για την έξαρση της γρίπης- Τα συμπτώματα του νέου στελέχους Κ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Απάντηση ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε Μυστακίδη: Η επιστολή σας περιλαμβάνει επιφύλαξη για την εξαγορά της ΚΑΕ