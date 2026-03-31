MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΟΗΕ-Ισραήλ: "Έγκλημα πολέμου" χαρακτηρίζει ο Ύπατος Αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον νόμο που θεσπίζει θανατική ποινή για Παλαιστίνιους

|
THESTIVAL TEAM

Η εφαρμογή του νέου ισραηλινού νόμου με τον οποίο θεσπίζεται «η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες», με τρόπο ώστε να εφαρμόζεται μόνο στους Παλαιστίνιους, συνιστά «έγκλημα πολέμου», σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εφαρμογή αυτού του κείμενου, που εισάγει διακρίσεις, «θα συνιστούσε μια επιπρόσθετη και ιδιαίτερα σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» σημειώνει ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωσή του. «Η εφαρμογή του στους κατοίκους του κατεχόμενου παλαιστινιακού εδάφους θα συνιστούσε έγκλημα πολέμου», υπογράμμισε.

Ο Τουρκ προέτρεψε το Ισραήλ να καταργήσει τον νόμο με τον οποίο ο θάνατος δια απαγχονισμού καθίσταται υποχρεωτικά η ποινή για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για θανατηφόρες επιθέσεις. «Εγείρει σοβαρές ανησυχίες περί παραβιάσεων της δίκαιης δίκης, κάνει βαθύτατες διακρίσεις και πρέπει να ακυρωθεί αμέσως», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τουρκ, ο νόμος που ψηφίστηκε τη Δευτέρα από την Κνεσέτ είναι επίσης ασύμβατος με τις νομικές υποχρεώσεις του Ισραήλ αφού δεν προβλέπει τη δυνατότητα απονομής χάρης και προβλέπει ότι η ποινή θα εκτελείται μέσα σε διάστημα 90 ημερών από την καταδικαστική απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Δράμα-ΠΑΟΚ: Το εντυπωσιακό κορεό στη μνήμη του Κλεομένη – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σέρρες: Φωτιά σε μονοκατοικία στη Βαμβακιά, κατέρρευσε η σκεπή – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη – Δείτε φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Η ανακοίνωση του Μαξίμου δείγμα της θεσμικής ασέβειας και της αμετροέπειας που διακρίνει τη διακυβέρνηση της ΝΔ και του Μητσοτάκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

ΔΙΕΘΝΗ 47 λεπτά πριν

WSJ: Οι ΗΠΑ στέλνουν και το αεροπλανοφόρο το αεροπλανοφόρο “George Bush” στη Μέση Ανατολή