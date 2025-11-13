Οι ΗΠΑ βάζουν την Antifa στο στόχαστρο – Δύο ομάδες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται “τρομοκρατικές”

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ μπαίνει το κίνημα Antifa με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να ετοιμάζεται να χαρακτηρίσει τέσσερις ομάδες που συνδέονται με την Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTO) και Ειδικά Ορισμένες Παγκόσμιες Τρομοκράτες (SDGTs).

Την είδηση μετέδωσε το Fox News ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου, το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ θα κατατάξει τις ομάδες αυτές μεταξύ των οργανώσεων όπως το ISIS, η Αλ Κάιντα και η Χεζμπολάχ.

Όπως τονίστηκε από το Fox News, η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση των ΗΠΑ εφαρμόζει χαρακτηρισμούς ξένης τρομοκρατίας σε ομάδες που συνδέονται με την Antifa, επεκτείνοντας την προηγούμενη οδηγία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία σε διεθνή κλίμακα.

Οι τέσσερις πυρήνες που συνδέονται με την Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη — στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα — κατηγορούνται για οργάνωση ή πραγματοποίηση βομβιστικών επιθέσεων, πυροβολισμών και άλλων πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Οι δύο ελληνικές οργανώσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο των ΗΠΑ είναι η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη», όπως μεταδίδει το Fox News. Τον Απρίλιο, η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train επί της λεωφόρου Συγγρού.