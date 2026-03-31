Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με χτυπήματα σε 18 αμερικανικές εταιρείες από την 1η Απριλίου

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν την Τρίτη ότι θα στοχεύσουν 18 αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής από την 1η Απριλίου, ως αντίποινα για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στον κατάλογο των εταιρειών που παραθέτουν, περιλαμβάνονται οι Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla και Boeing.

«Αυτές οι εταιρείες πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων μονάδων τους ως αντίποινα για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, ξεκινώντας από τις 8 μ.μ. ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη, 1η Απριλίου» αναφέρει η ενημέρωση των Φρουρών της Επανάστασης.