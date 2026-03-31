MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με χτυπήματα σε 18 αμερικανικές εταιρείες από την 1η Απριλίου

|
THESTIVAL TEAM

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν την Τρίτη ότι θα στοχεύσουν 18 αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής από την 1η Απριλίου, ως αντίποινα για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στον κατάλογο των εταιρειών που παραθέτουν, περιλαμβάνονται οι Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla και Boeing.

«Αυτές οι εταιρείες πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων μονάδων τους ως αντίποινα για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, ξεκινώντας από τις 8 μ.μ. ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη, 1η Απριλίου» αναφέρει η ενημέρωση των Φρουρών της Επανάστασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

