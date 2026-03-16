“Όχι” από την Ευρώπη σε εμπλοκή της στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – “Υποστηρίζουμε μια διπλωματική λύση”

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν ότι δεν θα υπάρξει προς το παρόν παρουσία πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω των εξελίξεων και της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Όπως δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, οι υπουργοί εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς όμως να υπάρχει αυτή τη στιγμή διάθεση επέκτασης της εντολής της στα Στενά του Ορμούζ.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η ίδια διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο, σημειώνοντας ότι οι επαφές είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Όπως υπογράμμισε, τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης και κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η αποστολή EUNAVFOR ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχιστεί η αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τέλος, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδία, εξετάζοντας πιθανές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε.