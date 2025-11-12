Ο Ζελένσκι ζητά τις παραιτήσεις των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας λόγω του σκανδάλου διαφθοράς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε τις παραιτήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης και του υπουργού Ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση σχετίζεται με την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας, εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά στον ενεργειακό κλάδο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο υπουργός Ενέργειας δεν μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους» εξηγώντας πως το ζήτημα είναι πρωτίστως θέμα εμπιστοσύνης. Όπως ανέφερε, «εφόσον υπάρχουν κατηγορίες, πρέπει να λογοδοτήσουν». Παράλληλα, τόνισε ότι η απόφαση για αποπομπή από τα καθήκοντα είναι «άμεση και πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει από τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας να λάβει τις παραιτήσεις των δύο υπουργών.

Παράλληλα, κάλεσε τα μέλη του ουκρανικού κοινοβουλίου, να στηρίξουν τις παραιτήσεις αυτές, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί σε «δικαστικό επίπεδο».

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας (RNBO) θα λάβει απόφαση για την επιβολή κυρώσεων, ύστερα από εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, αντιμετωπίζοντας διακοπές ρεύματος, ρωσικά πλήγματα και απώλειες.