MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι συζήτησε με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ τις “διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε σχέση με τις “διπλωματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες” για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του με τη Ρωσία.

“Συζητήσαμε τις διπλωματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες και το σχέδιο που προτείνει η αμερικανική πλευρά”, έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ.

“Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και εποικοδομητικά για να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχει. Συντονίζουμε τα επόμενα κοινά μας βήματα”.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Χριστίνα Βραχάλη: Έπαθα κρίση πανικού στο δελτίο ειδήσεων, όταν ανακοίνωσα ότι πέθανε, δεν θα το ξεχάσω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα σε κόμβο του Περιφερειακού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κέβιν Σπέισι: Ζω σε Airbnb και ξενοδοχεία, νιώθω πως βρίσκομαι εκεί από όπου ξεκίνησα

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Οι αντιδράσεις της δεν έχουν κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο