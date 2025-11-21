Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι συζήτησε με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ τις “διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές”

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε σχέση με τις “διπλωματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες” για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του με τη Ρωσία.

“Συζητήσαμε τις διπλωματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες και το σχέδιο που προτείνει η αμερικανική πλευρά”, έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ.

“Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και εποικοδομητικά για να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχει. Συντονίζουμε τα επόμενα κοινά μας βήματα”.