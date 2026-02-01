MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ λέει ότι βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κλιμακώνει τις απειλές του κατά της Κούβας, δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον έχει ξεκινήσει διάλογο με τις κουβανικές αρχές, που ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε μια συμφωνία.

«Μιλάμε με τους Κουβανούς, τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Κούβα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους από τη Φλόριντα.

«Θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε, αλλά «νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την Κούβα».

Μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα, τον κύριο σύμμαχο της Κούβας, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει την κυβέρνηση του κομμουνιστικού νησιού.

Μιλώντας για μια «αποτυχημένη» και «ασταθή» χώρα, είπε ότι η Κούβα «δεν έχει πλέον τη Βενεζουέλα να την υποστηρίζει».

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη σταματήσει τις αποστολές πετρελαίου της Βενεζουέλας προς την Κούβα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα την Πέμπτη που ορίζει ότι η Ουάσινγκτον «θα μπορούσε» να επιβάλει δασμούς, αδιευκρίνιστου ύψους, στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα, υποστηρίζοντας ότι η Κούβα συνιστά «απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Από την πλευρά της, η Αβάνα κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να «στραγγαλίσουν » την κουβανική οικονομία, όπου , όπου οι καθημερινές διακοπές ρεύματος αυξάνονται και οι ουρές έξω από τα βενζινάδικα μεγαλώνουν ολοένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

