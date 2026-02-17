MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να προσέλθει γρήγορα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι η Ουκρανία καλά θα έκανε να διαπραγματευτεί και να κλείσει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος «γρήγορα», καθώς Ρώσοι, ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να αρχίσουν σήμερα νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη.

«Η Ουκρανία καλά θα έκανε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα», είπε χθες Δευτέρα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον ο μεγιστάνας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ντόναλντ Τραμπ

