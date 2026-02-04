MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ καλεί πάλι τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Τρίτη σε δημοσιογράφους πως θέλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια που υπήρξε έναυσμα της ένοπλης σύρραξης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράστηκε μετά την επανέναρξη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μαζικών αεροπορικών πληγμάτων των δυνάμεων της Μόσχας εναντίον του Κιέβου, παραμονή των σημερινών διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κι αντιπρόσωποι των δυο εμπόλεμων κρατών.

Τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών που είχε αξιώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τήρησε την υπόσχεσή του» ως προς αυτό, αναγνώρισε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Θεμιστοκλέους: Θετική αξιολόγηση του ΕΣΥ από το 75% των ασθενών – Στο μισό έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα ΤΕΠ

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Χρίστος Αντωνιάδης για “Δύο ξένους”: Ευχαριστώ την τύχη που μου έφερε αυτή την ευκαιρία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Βιολάντα: “Δεν ήταν εργατικό ατύχημα αλλά επικείμενο έγκλημα” λέει ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος που είχε καταδικαστεί με εννιά αποφάσεις σε κάθειρξη 73 ετών αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι τέσσερις συλληφθέντες μετά από πορεία και ένταση στο κέντρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Χαμός με Μπαρτζώκα και Έλληνα οπαδό στο Ντουμπάι: Ανέβηκε στην κερκίδα ο προπονητής του Ολυμπιακού – Δείτε βίντεο