Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στον Αυστραλό πρεσβευτή: “Δεν σε συμπαθώ και δεν θα σε συμπαθήσω ποτέ” – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον πρεσβευτή της Αυστραλίας στην Ουάσινγκτον, Κέβιν Ραντ, τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε.

Απαντώντας σε ερώτηση Αυστραλού δημοσιογράφου σχετικά με το αν έχει ανησυχίες για την κυβέρνηση Αλμπανέζε, συμπεριλαμβανομένων και των παλαιότερων επικριτικών σχολίων του Ραντ σε βάρος του, ο Τραμπ είπε: «Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν», μη συνειδητοποιώντας, όπως φαίνεται, ότι ο Ραντ βρισκόταν στην αίθουσα.

Ο Τραμπ στη συνέχεια ρώτησε αν ο Ραντ εξακολουθεί να εργάζεται για την αυστραλιανή κυβέρνηση, με τον τελευταίο να απαντά: «Αυτά τα σχόλια έγιναν πριν αναλάβω τη θέση μου, κύριε Πρόεδρε».

Τότε ο Τραμπ του απάντησε: «Ούτε εγώ σε συμπαθώ και μάλλον ποτέ δεν θα μου αρέσεις» κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ραντ είχε προκαλέσει την οργή του Τραμπ ήδη από το 2020, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που στη συνέχεια διέγραψε, στις οποίες, ως πρώην πρωθυπουργός, τον είχε χαρακτηρίσει «τον πιο καταστροφικό πρόεδρο στην ιστορία».

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια αυτά πέρυσι, ο Τραμπ είχε αποκαλέσει τον Ραντ «κακότροπο» και «όχι και το πιο φωτεινό μυαλό στο δωμάτιο», προσθέτοντας τότε ότι ο Ραντ, ο οποίος ανέλαβε πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον τον Μάρτιο του 2023, «δεν θα μείνει για πολύ στη θέση αυτή αν ισχύουν όλα αυτά».

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη στιγμή που ο Αλμπανέζε προσπαθεί να ενισχύσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία επαναξιολογεί τον ρόλο των ΗΠΑ στη συμμαχία AUKUS με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν επίσης τη Δευτέρα συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας στους σπάνιους γαίες και στα κρίσιμα ορυκτά.

