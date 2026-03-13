MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες της G7 ότι το Ιράν βρίσκεται “στα πρόθυρα της παράδοσης” σύμφωνα με το Axios

THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους ηγέτες των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «στα πρόθυρα της παράδοσης», σύμφωνα με το Axios που επικαλείται τρεις αξιωματούχους χωρών της G7, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ δήλωσε στους συμμάχους του ότι «ξεφορτώθηκε έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους», επαιρόμενος για τα αποτελέσματα της επιχείρησης Epic Fury.

Ο Τραμπ είπε «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, άρα δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», γράφει το Axios. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα τα μέλη της ιρανικής ηγεσίας «παρανοϊκά καθάρματα» και είπε ότι ήταν μεγάλη του τιμή που τους σκότωσε.

Ο πόλεμος μαίνεται εδώ και σχεδόν δεκαπέντε ημέρες πλέον και δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε σύντομη «παράδοση» του ιρανικού καθεστώτος. Αντιθέτως, οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται και διευρύνονται χωρίς ορατό τέλος.

