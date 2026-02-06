MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ διέγραψε από τον λογαριασμό του το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους: “Υπάλληλος το ανέβασε κατά λάθος”

|
THESTIVAL TEAM

Υπό τη θύελλα αντιδράσεων και επικρίσεων προς τον Ντόναλντ Τραμπ, η ανάρτηση με βίντεο που απεικόνιζε τους Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα με τη μορφή πιθήκων διαγράφηκε από τον λογαριασμό του Αμερικανού προέδρου.

Μάλιστα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC ότι η ανάρτηση έγινε εκ παραδρομής από μέλος του προσωπικού. «Υπάλληλος του Λευκού Οίκου προχώρησε εσφαλμένα στην ανάρτηση. Το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, έκανε λόγο για «ψευτοαγανάκτηση» έπειτα από κατηγορίες για ρατσισμό που προκάλεσε βίντεο.

«Αυτό είναι από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο και απεικονίζει τον πρόεδρο Τραμπ ως τον βασιλιά της ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από τον “Βασιλιά των Λιονταριών”. Σταματήστε αυτή την ψευτοαγανάκτηση και μιλήστε για κάτι που σήμερα σημαίνει κάτι στο αμερικανικό κοινό», τόνισε χαρακτηριστικά η Λέβιτ, σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Γιώργος Κακούσης: Όλες μου οι συναλλαγές είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένους από ορμητικά νερά με “σχοινί” από δεμένα σεντόνια – Δείτε βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 1 ώρα πριν

Τσατραφύλλιας: Υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει την άνοιξη μέσα στον χειμώνα – Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ρωσία: Ουκρανικός βομβαρδισμός προκάλεσε “σοβαρές ζημιές” στο Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο τοπικός περιφερειάρχης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών σε Ημαθία, Θεσσαλονίκη και Σέρρες

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πρώτο της συμβόλαιο με τον Alpha: Μου είπαν “αυτά είναι τα λεφτά”, τους είπα “εντάξει”, δεν διαπραγματεύτηκα