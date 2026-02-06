Ο Τραμπ διέγραψε από τον λογαριασμό του το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους: “Υπάλληλος το ανέβασε κατά λάθος”

Υπό τη θύελλα αντιδράσεων και επικρίσεων προς τον Ντόναλντ Τραμπ, η ανάρτηση με βίντεο που απεικόνιζε τους Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα με τη μορφή πιθήκων διαγράφηκε από τον λογαριασμό του Αμερικανού προέδρου.

Μάλιστα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC ότι η ανάρτηση έγινε εκ παραδρομής από μέλος του προσωπικού. «Υπάλληλος του Λευκού Οίκου προχώρησε εσφαλμένα στην ανάρτηση. Το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, έκανε λόγο για «ψευτοαγανάκτηση» έπειτα από κατηγορίες για ρατσισμό που προκάλεσε βίντεο.

«Αυτό είναι από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο και απεικονίζει τον πρόεδρο Τραμπ ως τον βασιλιά της ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από τον “Βασιλιά των Λιονταριών”. Σταματήστε αυτή την ψευτοαγανάκτηση και μιλήστε για κάτι που σήμερα σημαίνει κάτι στο αμερικανικό κοινό», τόνισε χαρακτηριστικά η Λέβιτ, σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.