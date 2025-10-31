MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε να γίνουν και υπόγειες δοκιμές πυρηνικών όπλων

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι η χώρα του θα ξαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές, ωστόσο δεν απάντησε ευθέως όταν ρωτήθηκε αν αυτές θα περιλαμβάνουν και τις «παραδοσιακές» υπόγειες δοκιμές που συνηθίζονταν την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

«Θα το μάθετε πολύ σύντομα, θα κάνουμε κάποιες δοκιμές» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Άλλες χώρες το κάνουν. Εφόσον το κάνουν, θα το κάνουμε και εμείς», είπε.

Την Πέμπτη ο Τραμπ είπε ότι διέταξε τον στρατό να ξαναρχίσει αμέσως τη διαδικασία για δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά έπειτα από 33 χρόνια. Η κίνηση αυτή φαίνεται ότι είναι ένα «μήνυμα» προς τις αντίπαλες πυρηνικές δυνάμεις, την Κίνα και τη Ρωσία.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμές με εκρήξεις πυρηνικών όπλων ή σε δοκιμές πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Καμία άλλη πυρηνική δύναμη, εξαιρουμένης της Βόρειας Κορέας, δεν έχει κάνει δοκιμές πυρηνικών όπλων εδώ και 25 χρόνια. Η τελευταία δοκιμή της Βόρειας Κορέας ανάγεται στο 2017.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

