Ο Τραμπ αποδίδει τις εκλογικές ήττες της παράταξής του στην απουσία του ονόματός του από τα ψηφοδέλτια και στη δημοσιονομική παράλυση
THESTIVAL TEAM
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη 4/11 μέσω Truth Social πως οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες (Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Βιρτζίνια…) οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμία και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.
«Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δύο λόγοι για τους οποίους οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε», σύμφωνα με δημοσκόπους, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δήμος Καλαμαριάς: Η αξία και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού σε μια δράση στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού
- Γονείς Λυγγερίδη: “Γελιόμαστε αν νομίζουμε ότι αυτά τα παραβατικά άτομα θα βρουν τον σωστό δρόμο – Τα ισόβια τα εισπράττουμε εμείς”
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για κλοπή από κατάστημα εντός του αεροδρομίου “Μακεδονία”