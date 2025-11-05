MENOY

Ο Τραμπ αποδίδει τις εκλογικές ήττες της παράταξής του στην απουσία του ονόματός του από τα ψηφοδέλτια και στη δημοσιονομική παράλυση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη 4/11 μέσω Truth Social πως οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες (Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Βιρτζίνια…) οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμία και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

«Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δύο λόγοι για τους οποίους οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε», σύμφωνα με δημοσκόπους, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

