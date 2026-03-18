Ο Τραμπ απειλεί με αποχώρηση από τα Στενά του Oρμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για ακόμη μια φορά σήμερα συμμάχους των ΗΠΑ για την άρνηση τους να προσφέρουν βοήθεια στις ΗΠΑ για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν έπειτα από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση και απείλησε πάλι με το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ουάσινγκτον.

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν “τελειώναμε” με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν -όχι εμείς- να είναι υπεύθυνες για το λεγόμενο “Στενό”»; Αυτό θα έκανε ορισμένους από τους «συμμάχους» που δεν ανταποκρίνονται, να κινητοποιηθούν, και γρήγορα!!!» έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

Ο Τραμπ έχει κάνει αντιφατικές δηλώσεις για αυτό το θέμα.

Χθες Τρίτη (17.03.2026), χαρακτήρισε την άρνηση πολλών χωρών του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ «πραγματικά ανόητο λάθος», υποστήριξε ότι η βοήθειά τους ήταν τελικά περιττή και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «θα ήθελε κάποια βοήθεια» στην ανίχνευση ναρκών εκεί.

