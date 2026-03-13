Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι έπληξε μέλος της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι έπληξε μέλος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, σε επιδρομή στη Βηρυτό.
«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρομοκράτη της Χεζμπολά στην περιοχή της Βηρυτού», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.
Η Χεζμπολά επιτέθηκε στο Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2024, για να εκδικηθεί τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες ώρες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν. Έκτοτε το Ισραήλ διεξάγει μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο· πλέον απειλεί να καταλάβει τομείς του στον νότο.
