MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι έπληξε μέλος της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Φωτογραφία: X
|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι έπληξε μέλος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, σε επιδρομή στη Βηρυτό.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρομοκράτη της Χεζμπολά στην περιοχή της Βηρυτού», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Χεζμπολά επιτέθηκε στο Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2024, για να εκδικηθεί τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες ώρες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν. Έκτοτε το Ισραήλ διεξάγει μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο· πλέον απειλεί να καταλάβει τομείς του στον νότο.

Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χρηματοδότηση 967.000 ευρώ για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ – Μαριονέτα ο Μοτζτάμπα Χομεϊνί

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κούρεψε την 16χρονη κόρη της επειδή ήταν… άτακτη – Στο αυτόφωρο 33χρονη μητέρα, συνελήφθη και ο 19χρονος γιος

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Μια φορά νήστεψα 40 μέρες και πήρα 4 κιλά, όλο ψωμιά έτρωγα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνάντηση Αηδονά με την εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βίλα Αλλατίνι

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Μερτς: Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων στο εσωτερικό