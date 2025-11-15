Ο Πάπας συναντήθηκε με Μπελούτσι, Μπλάνσετ και άλλους καλλιτέχνες: “Η εποχή μας σας χρειάζεται”

Με ηθοποιούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους απ’ όλον τον κόσμο συναντήθηκε σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού, με προφανή στόχο, όπως αναφέρουν σχολιαστές, την προβολή θετικής εικόνας του ιδίου αλλά και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στη συνάντηση βρέθηκαν οι Κέιτ Μπλάνσετ, Μόνικα Μπελούτσι, Σπάικ Λι, Εμίρ Κουστουρίτσα, Τζουζέπε Τορνατόρε, Γκας Βαν Σαντ και Στεφάνια Σαντρέλι. Όλοι οι καλλιτέχνες συνάντησαν και χαιρέτισαν προσωπικά τον Πάπα. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο Σπάικ Λι δώρισε στον Αμερικανό ποντίφικα μια φανέλα από το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με γραμμένο «Pope Leo 14» και η Κέιτ Μπλάνσετ ένα βραχιόλι.

«Η εποχή μας χρειάζεται ανθρώπους που να μαρτυρούν την ελπίδα, την αλήθεια, την ομορφιά. Με την καλλιτεχνική εργασία σας, μπορείτε να επιτελέσετε το έργο αυτό. Πρέπει να διατηρηθεί η αυθεντικότητα της εικόνας, για να προαχθεί και να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο καλός κινηματογράφος, οι σκηνοθέτες και οι πρωταγωνιστές του, μπορούν να τα καταφέρουν», είπε ο ποντίφικας.

Σύμφωνα με τον Πάπα, ο κινηματογράφος αποτελεί μια λαϊκή τέχνη με την υψηλότερη έννοια, προορισμένη και προσβάσιμη σε όλους και εξελίχθηκε σε «έκφραση της επιθυμίας να στοχαστούμε και να κατανοήσουμε τη ζωή, να αφηγηθούμε το μεγαλείο και την ευθραυστότητά της και να αποτυπώσουμε τη λαχτάρα για το άπειρο». Μάλιστα, ανέφερε ότι το σινεμά είναι κάτι παραπάνω από εικόνες που κινούνται, γιατί «βάζει την ελπίδα σε κίνηση».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην αισθητά μειωμένη προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες. «Οι κινηματογραφικές αίθουσες ζουν μια ανησυχητική διάβρωση, η οποία αφαιρεί αίθουσες σινεμά σε πόλεις και γειτονιές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι η τέχνη του κινηματογράφου και η εμπειρία της, διατρέχουν κίνδυνο. Καλώ τους αρμόδιους θεσμούς να μην αποδεχθούν παθητικά την κατάσταση και να δείξουν διάθεση συνεργασίας ώστε να μπορέσει να στηριχθεί η κοινωνική και πολιτιστική αυτή αξία», είπε.

Λίγες ημέρες πριν, ο ποντίφικας αποκάλυψε τα τέσσερα αγαπημένα του έργα: «Μία υπέροχη Ζωή», του Φρανκ Κάπρα, «Η Μελωδία της Ευτυχίας» του Ρόμπερτ Γουάιζ, «Συνηθισμένοι Άνθρωποι» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και «Η Ζωή είναι Ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι.